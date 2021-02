Para Kimmich, es una revancha...quiere ganarle a los Tigres

El internacional alemán del Bayern Múnich, Joshua Kimmich no ha superado la derrota del Mundial de Rusia a manos de la Selección Mexicana.



"Es muy diferente jugar contra un club mexicano que contra la Selección Mexicana donde están los mejores, por eso debemos ver ese partido como algo totalmente separado a aquello del 2018.

"Vamos a ganar ese partido del jueves, tenemos la gran ilusión y nos aseguraremos de estar totalmente concentrados", afirmó el medio creativo.

El juego ya se "calentó" en redes sociales por parte de la cuenta en español de los bávaros, el título del Mundial de Clubes estará en juego el próximo jueves y la sed de revancha de Kimmich es evidente, tal y como lo reveló después del triunfo ante el Al-Ahly este lunes.

"Tigres es muy buen equipo, lo vi en Semifinal, es dinámico y tiene habilidad. Lo estudiaremos mañana y buscaremos la táctica para ganar. Me dejó una grata impresión y merecen la Final. Me impresionó cómo corrieron y presionaron", señaló.

