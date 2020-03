Para Diego del Real, suspender los juegos 'es una decisión acertada'

El lanzador de martillo regiomontano, Diego del Real, consideró acertada la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y a su consideración ello no afectará a los atletas, porque simplemente el proceso sigue.

"Pienso que es una decisión acertada, la escénica de los Juegos Olímpicos o el objetivo principal es la participación de los países; entonces, al ver que ya muchos países se estaban bajando del barco, pienso que fue muy acertada la decisión", manifestó.

Del Real declaró que para algunos deportistas los enfoques son diferentes, pero dejó en claro no debe tomarse desde un punto fatalista, sino ver el lado positivo y trabajar para el siguiente año.

"Realmente pienso que hay situaciones diferentes, porque hay atletas que va a ser su primera participación, eso quiere decir que realmente la emoción de lo que representan unos Juegos Olímpicos les movía más que un resultado, ir a unos Juegos Olímpicos con nula experiencia es complicado.

"Existimos los otros que ya tenemos una experiencia olímpica y ya pensamos en otra cosa, y para mí es simplemente ajustar tiempos y el proceso sigue; realmente no hay nada fatalista, no pasa nada, el que no iba tan bien tiene una oportunidad de rectificar, de decir ´esto no, no estoy haciendo las cosas muy bien´", indicó.

El regiomontano expresó que para muchos esto puede ser de ayuda, porque les permitirá corregir los detalles que puedan haber de cara a los selectivos que habrán cuando lo anuncien las autoridades.

"En mi caso realicé bien la temporada, pero siempre hay cosas qué mejorar, pero no lo veo como algo negativo ni fatalista, lo veo como una oportunidad y siempre sacándole lo positivo", añadió el atleta.

A su consideración, aunque se hayan pospuesto los Juegos Olímpicos, él llegará al 100 % en busca de tener buenos dividendos, pero por ahora sólo le queda esperar.