Pablo Guede se convierte en director técnico de Xolos

TIJUANA.- El argentino Pablo Guede, nuevo entrenador de Xolos de Tijuana del fútbol mexicano, declaró este viernes que llega a este equipo a ganar y espera formar un cuadro ofensivo que anote muchos goles y reciba pocos.

"A mí me gusta ganar, me gusta el fútbol ofensivo, atacar, que mi equipo meta muchos goles y que nos hagan pocos y vamos a intentar que Xolos juegue de esa manera, por eso digo que para mí lo más importante es ganar", dijo Guede en su presentación con Xolos.

El argentino confesó la ilusión que le hizo la llamada de invitación de la directiva de Tijuana, ciudad fronteriza al norte de México, para dirigir al equipo.

"Desde que me llamaron de Xolos me generó mucha ilusión porque es un desafío muy importante en mi carrera. Llego a un club con objetivos muy claros y eso me parece trascendental, así que podría definir este reto como algo lleno de ilusión", reconoció.