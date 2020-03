Pablo Andújar revela las claves del éxito

Pablo Andújar aconsejó a los jugadores que entrenan en el Centro Tenístico Nuevo León que para sobresalir en el deporte blanco es importante entrenar a tope y dar su máximo esfuerzo.

A iniciativa del Abierto GNP Seguros y en coordinación con el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, el español visitó este miércoles el inmueble ubicado dentro del Centro de Alto Rendimiento, donde fue recibido por el director general del INDE, Jesús Perales Navarro.

Durante su visita, al ibérico le preguntaron cómo le hizo para ser famoso y cómo ha logrado ganar tantos trofeos en su carrera.

"Lo he logrado entrenando, dando mi mayor esfuerzo y no dejarme vencer a pesar de las lesiones que he tenido en mi carrera", expresó Andújar, quien llegó a estar en el lugar 32 del mundo en el 2015.

Después, tuvo que retirarse dos años a causa de las lesiones y su ranking bajó considerablemente, pero ahora está de regreso y ya escaló posiciones colocándose en el Top 50 de la ATP.

Perales Navarro le explicó a Andújar la forma en que funciona el Centro de Alto Rendimiento (CARE) del Parque Niños Héroes y le platicó la cantidad de jóvenes que viven, estudian y entrenan ahí para seguir formándose como grandes talentos deportivos, además de los servicios que les ofrecen para que se desarrollen en el deporte.

Andújar escuchó con interés la explicación y felicitó a Perales Navarro por el trabajo que realizan, y posteriormente se dirigió a unas canchas del Centro Tenístico para ser bombardeado por las preguntas de los tenistas.

Una de las preguntas más importante que le hicieron al español fue a qué edad tuvo su primer partido profesionalmente.

"Mi primer partido lo tuve a la edad de entre 15 y 16 años y fue en una qualy", les contestó ante el asombro de los pequeños.

Posteriormente, el español firmó autógrafos y se tomó selfies con los asistentes, quienes no lo dejaban ir del Centro Tenístico.

