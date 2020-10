"Yo le pago el sueldo completo": Özil rescata a mascota despedida del Arsenal

Londres, Inglaterra.- El despido de Jerry Quy, quien desde hace 27 años, hacía de Gunnersaurus, la mascota del Arsenal ha provocado muestras de solidaridad.

Al hombre que usó el disfraz de dinosaurio desde la creación del personaje en 1993, se le comunicó que ya no tenía trabajo debido a la ausencia de fanáticos en el Emirates Stadium debido al COVID-19.

Mientras los aficionados abrían una colecta para retenerlo y la mayoría de los equipos de la Premier mostraban su apoyo al despedido, el futbolista del alemán Mesut Özil se ofreció a pagar el salario completo del legendario Gunnersaurus.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I´m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z