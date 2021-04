OFICIAL: La Superliga Europea se queda sin equipos ingleses

Luego de que Chelsea y Manchester City dieran a conocer primero que dejarían de lado el proyecto de la Superliga Europea, el resto de los equipos de la Premier League anunciaron que tampoco participarán en ella.





Manchester United, Tottenham, Arsenal y Liverpool se pronunciaron ene redes sociales al respecto, y el común denominador en todos sus comunicados era que la decisión de abandonar la Superliga era la respuesta negativa por parte de los aficionados.

We will not be participating in the European Super League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021









Alguno de estos clubes vio cómo su afición se manifestó a las afueras de los estadios, protestando contra la nueva liga.

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ?? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021





Ahora todo indica que Barcelona y Atlético de Madrid se sumarían a los ingleses y en breve también se bajarán del proyecto presidido por Florentino Pérez.

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021





Previamente, se conoció que Bayern Munich, Borussia Dortmund, Roma, PSG y Olympique de Marsella rechazaron la invitación a unirse a la Superliga.