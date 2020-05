"Nunca quise a mi hijo": Futbolista confiesa haber asesinado a su hijo

El futbolista Cevher Toktas, del equipo turco Bursa Yildirim, confesó haber matado a su hijo de cinco años, supuestamente infectado por el Covid-19.

Toktas confesó a la policía que ahogó a su hijo con un almohada en el hospital, donde el niño había ingresado con tos y fiebre alta, síntomas propios del coronavirus.

En un primer momento los médicos determinaron que el fallecimiento se había producido como consecuencia de la enfermedad, pero 11 días después del suceso el futbolista ha admitido el asesinato a la policía, según ha revelado el medio turco Daily Sabah.

"Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo. Cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospechasen nada", reveló Toktas.

El futbolista aseguró que asesinó a su hijo porque no lo quería:

"Desde su nacimiento nunca he amado a mi hijo menor. No sé por qué no lo amo. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental ".