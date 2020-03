"Nunca caminarás solo"; será el himno de Europa

´You´ll Never Walk Alone´ (Nunca caminarás solo) es una de las canciones más representativas en el futbol europeo, himno de batalla de equipos como el Liverpool y el Borussia Dortmund, que ahora será utilizado como canto de ánimo en el Viejo Continente ante el coronavirus.

De acuerdo a información del ´Nottingham Post´, mediante una iniciativa lanzada por la radio holandesa 3FM, este viernes a las 15:45 horas, tiempo del centro de México, las emisoras de toda Europa pondrán el ´You´ll Never Walk Alone´.

La misma fuente señaló que se le ha pedido a la gente de Liverpool que se asomen a sus ventanas para cantar al unísono el himno que entonan cada quince días en Anfield. Esto como un símbolo de unión con toda Europa, que vive una crisis debido al coronavirus.

"Cuando camines a través de una tormenta. Mantén la cabeza en alto. Y no tengas miedo a la oscuridad. Al final de una tormenta. Ahí habrá un cielo dorado", reza parte de la canción, cuya versión en 1963, hizo famosa un grupo de Liverpool, ´Gerry and the Pacemakers´.

La intención de entonar el ´You´ll Never Walk Alone´ es para dar ánimo y esperanza a todo el mundo. No sólo para los amantes del futbol, sino también para todos los ciudadanos.

(Con información de Record.com.mx)