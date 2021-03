Nuggets contra Bucks: dos candidatos a MVP chocan esta noche

Sin duda alguna, cuando se habla de jugadores destacados en lo que va de temporada en la NBA, se tiene que incluir a Nikola Jokic y a Giannis Antetokounmpo en la conversación.

Y precisamente hoy estos dos aspirantes a ser MVP al final de la campaña se enfrentan en el Denver Nuggets contra Milwaukee Bucks.

Apenas el pasado 8 de febrero ambos conjuntos se vieron las caras, y en aquel duelo fueron los Bucks quienes salieron avante 125-112.

Still dreaming about Nikola's 17-point fourth quarter from last night... ??#MileHighBasketball pic.twitter.com/og0mUfRrDJ