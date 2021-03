Nuggets con refuerzos de lujo, enfrenta a los Pelicans

En el último día para hacer traspasos en la NBA, los Denver Nuggets sorprendieron a todos al llevarse a uno de los jugadores más buscados en este mercado: Aaron Gordon.

Por si fuera poco, también se reforzaron con Javale McGee, quien estaba destacando con los Cleveland Cavaliers.

La expectativa para los Nuggets ha aumentado, y los aficionados de Colorado esperan ver a sus figuras debutando esta noche frente a Pelicans; y aunque no es imposible, porque incluso a los refuerzos ya se les asignaron números, aún no se ha confirmado su presencia.

En contraste, los Pelicans se despidieron de dos jugadores: JJ Redick y Nicolo Melli, y su mejor refuerzo fue haber logrado que Lonzo Ball permaneciera en la franquicia.

Thank you @JJ_Redick and @NikMelli for the positive impact you made on our organization and community! ?? pic.twitter.com/JPFztjzRGj