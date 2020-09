Novak Djokovic descalificado tras pelotazo en garganta de jueza

Estados Unidos.- Durante la noche de este domingo, el tenista Novak Djokovic fue presa de su mala suerte cuando fue sensacionalmente suspendido del US Open por un aparente accidente.

El número uno del mundo fue expulsado de Flushing Meadows cuando enfadado, golpeó una pelota que golpeó a una jueza de línea femenina, Laura Clark, en la garganta.

Después de alegar inicialmente que la mujer no estaba gravemente herida, Djokovic finalmente se marchó y luego se disculpó por causarle tanto daño, diciendo que su golpe fue "tan involuntario, tan incorrecto".

Gran favorito para el torneo, el serbio de 33 años ya había mostrado signos de frustración por la resistencia del español Pablo Carreño Busta cuando se rompió por 5-6 en el primer set.

Novak Djokovic (-125), the #1 seed in the tournament just got defaulted from the US Open after hitting the line judge in the neck pic.twitter.com/dvJQgLPFfA