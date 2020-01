Nos sentimos parte de esto: Marco Antonio Ruiz

Para el exjugador Marco Antonio ´Chima´ Ruiz, el plantel que regresó a Tigres a la Primera División del futbol mexicano en 1997 construyó las bases de lo que hoy es el equipo, y a su consideración hoy en día cualquier jugador quiere estar con los felinos.

"Me da mucho gusto ver la magnitud del equipo en el que está convertido Tigres, un protagonista, me tocó esa etapa, a partir del descenso se vino un parteaguas, esa conexión con la gente a partir del descenso se dio.

"Nosotros lo veíamos presupuestado, que no nos iba a tocar cosechar esa semilla, pero sabíamos que eran las bases, los cimientos para que se convirtiera en un equipo grande, así lo considero, ahora es un equipo protagonista, se han convertido en un equipo que anima año con año la Liga y esperemos que siga así por muchos años", declaró.

Ruiz expresó que sin duda alguna en la actualidad cualquier jugador quiere estar con los auriazules, por el trabajo que han hecho bajo el mando del técnico brasileño Ricardo ´Tuca´ Ferretti, quien llegó al equipo para el Torneo Apertura 2010, en su tercera etapa con el timonel amazónico.

"Es uno de los equipos que a cualquier jugador a nivel profesional les gustaría estar, es una plaza futbolera 100%, con todas las condiciones, infraestructura, con un gran equipo y entrenador, una gran directiva, se ha hecho un gran trabajo, esperamos que se siga manifestando y que se siga llevando a cabo por muchos años más, porque aparte la afición lo merece", agregó.

El exjugador, quien actualmente es el técnico de la Selección Mexicana Sub-17, manifestó que sin duda alguna es el mejor club de la última década, por los Campeonatos que ha obtenido en ese lapso en el balompié nacional que son: Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019.

"Los números lo marcan así, no hay discusión alguna, cuando de un plantel hablan que si es o no el equipo de la década, por supuesto que sí, ganar cinco títulos en una década no lo hace cualquiera y uno de ellos fue Tigres, honor a quien honor merece.

"Es un extraordinario equipo que está pasando por un buen momento y nosotros vivimos lo que vivimos y nos sentimos parte de esto, porque nos tocó una etapa en la que no sólo pudimos traer el equipo a Primera División, sino también darle estabilidad", añadió.

Se debe recordar que Marco Antonio Ruiz formó parte del equipo auriazul cuando logró el ascenso tras irse a la ahora extinta Primera A en 1996... y actualmente su mente está en buscar mejores dividendos con el Tri Sub-17, con el cual logró el subcampeonato en la pasada Copa del Mundo en el 2019.