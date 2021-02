'Nole' y Serena pasan a semis del Abierto de Australia

Novak Djokovic había cedido el primer set ante el alemán Alexander Zverev, quien es uno de los jugadores de la nueva generación que pretende destronar a los "Big 4", en esta ocasión estuvo muy cerca de conseguirlo.

Pero el número 1 del mundo le va bien este torneo, no hay otro jugador que haya ganado este torneo, con ocho Abiertos de Australia en su historial.

Así que, obviamente, Djokovic enderezó las cosas y se apuntó una victoria que le instaló por novena vez en las semifinales en el Melbourne Park tras eliminar el martes 6-7 (6), 6-2, 6-4, 7-6 (6) al alemán Zverev.

"Como que recuperé mi concentración tras romper esa raqueta Las cosas empezaron a cambiar un poco hacia una dirección positiva", dijo Djokovic

Djokovic toca la puerta a un noveno campeonato en Australia, con lo que ampliaría su récord histórico de los varones. También sería el 18vo cetro de Grand Slam de su carrera, dos menos que sus rivales Roger Federer y Rafael Nadal.

En las semifinales, Djokovic se las verá con la revelación del Open australiano: Aslan Karatsev, un ruso de 27 años que actualmente es el número 114 del ránking.

Zverev, el subcampeón del pasado US Open y semifinalista en Melbourne hace un año, volvió a quedarse corto frente a la elite en las citas de mayor envergadura. Quedó con marca de 0-8 contra rivales del Top 10 en los Grand Slam; su foja es de 25-29 antes esa clase de oponentes en los otros torneos de la gira.

"De repente he cometido muchos más errores de lo que debería y eso ante alguien como Djokovic es muy malo", dijo el alemán.

For the 3??9??th time, @DjokerNole is sending you Grand Slam semifinal vibes ?? #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/HyYXxyBXQP