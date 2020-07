Niño que salvó a su hermana recibe título de boxeo: 'El hombre mas valiente de la Tierra'

Estados Unidos.- El Consejo Mundial de Boxeo reconoció a Bridger Walker, el pequeño de seis años que arriesgo su vida para salvar a su hermana pequeña del ataque de un perro.

Un cinturón de boxeo con el título de "El hombre mas valiente de la Tierra", le fue entregado al pequeño Bridger.

El WBC, publicó una imagen del niño posando contento con el cinturon de box.

"Tenemos el honor de nombrar a Bridger Walker, campeón honorario del CMB, de 6 años, por sus valientes acciones que representan los mejores valores de la humanidad. Bridger, eres un héroe", se lee en el tuit publicado por el Consejo Mundial de Boxeo.

