Nicolás López quiere dejar huella

Nicolás ´El Diente´ López ya vivió sus primeros juegos con Tigres, y en ellos ya se dio cuenta de la fidelidad de la afición felina, que siempre llena el Estadio Universitario y está presente en los encuentros de visita. Un hecho que le ha sorprendido.

En charla con CRACK, el playera 11 del conjunto de la UANL reveló que le gustaría dejar huella con el cuadro auriazul y dejó en claro que ya deben obtener la victoria mañana sábado ante Chivas en El Volcán, en el duelo de la Fecha 5 de la fase regular del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

- ¿Cómo te has sentido en la ciudad de Monterrey?

Media loca en las cuestiones del clima y demás. Estoy adaptándome lo más rápido posible. Sí, es una ciudad que por momentos está fría, hace calor, me lo dijeron apenas llegué, me sorprendió... pero bueno, ya me estoy acostumbrando.

- Muchos compatriotas tuyos han estado por acá en los Tigres: ´Cacha´ Arévalo seleccionado, Don Carlos Miloc Pelachi, que seguramente has oído hablar de él, toda una leyenda... y son elementos que han hecho historia, me imagino que quieres estar a esa altura un día.

Todo jugador de futbol quiere llegar a un lugar y dejar su nombre marcado, hacer lo mejor, ayudar a la institución, al club, a tus compañeros, ojalá que pueda llegar a ser uno más.

- En un equipo como Tigres, y más hoy en día, es complicado jugar y seguramente lo sentiste en los partidos anteriores en el sentido de que la afición es muy metida, muy dura, si un jugador no anda lo presionan mucho.

Sí, sí, es una hinchada que nos apoya siempre, nos sigue siempre todos los partidos, me sorprendió, llenan el estadio, y bueno en todas partes del mundo el futbol es de resultados, si no ganas es obvio que van a estar siempre queriendo lo mejor para el club, ganar... y bueno, el jugador de futbol sabe que vive de resultados, y nada, tenemos que conseguir un triunfo ya el sábado.

- El futbol cancha... ¿te ha sorprendido?

Sí, es un futbol dinámico, a pesar de que en Brasil también se juega rápido y se sale jugando, aquí también el estilo de juego que tenemos es intentar salir jugando siempre, desde el portero, y me sorprendió, es lindo, un futbol lindo que me estoy acostumbrando de a poco.

- Pero me imagino que el tipo de compañeros que tienes, la clase, la calidad que tienen, facilitan las cosas.

Sí, obvio, cualquier equipo del mundo, de México, quiere tener los jugadores que tenemos, tenemos jugadores de selección, inteligentes, muy buenos jugadores, y sobre todo son muy buenos compañeros, humildes, me trataron de lo mejor desde que llegué, y bueno, me hicieron sentir uno más y de a poco vine agarrando ritmo de futbol y aprendiendo del futbol de aquí.

- El uruguayo parece que se adapta a cualquier futbol, en específico ahora al mexicano, lo has hecho bien, seguramente te irá mejor, pero hay un compatriota tuyo que es Leo Fernández que pertenece a Tigres y que también está haciendo muy bien las cosas... ¿qué te parece?

No lo conozco personalmente, pero sabía que estaba jugando en el futbol uruguayo en Fénix, porque tuvimos el mismo profesor, me habló muy bien de Leo, y bueno, ahora le está yendo bien, me pone feliz porque por lo que sé es un chico humilde, y nada, ojalá que siga así y que vuelva para acá el año que viene o a mitad de año, le deseo lo mejor... y sí hay muchos uruguayos que vienen acá y triunfan la mayoría, siempre dije en el futbol mexicano los uruguayos siempre hacen goles y ojalá que pueda irme bien también.

- Hoy tiene un gran ataque Tigres, pero te veo a ti con Leo en un futuro considerando que pertenece a Tigres, con André y compañía, potencializaría mucho el ataque felino.

Leo es un jugador que está demostrando que es buen jugador, se le dio la oportunidad ahora allá y la está aprovechando y ojalá que siga así, no tengo duda que va a seguir así, va a ir mejorando, y si en junio tiene que venir a aportar aquí, a ayudarnos, sé que lo va conseguir, pero aquí ahora tenemos buenos jugadores también de selección, hay bastantes delanteros, así que vamos a salir adelante ya de este partido que viene.

- Con el cambio de generación que viene en Uruguay con los ´Suárez´, los ´Cavani´, que parece van de salida, puede abrirse la puerta para que entres de lleno.

Nunca pierdo la esperanza, sé que es difícil porque hay varios jugadores buenos, Uruguay es un país chico, pero saca muchos jugadores y voy a seguir como estoy, entrenando, intentando mejorar porque en el futbol siempre se mejora, ojalá que haga un gran año aquí para ayudar a mis compañeros, a la afición y después lo otro va a venir naturalmente, si va a tener que venir.

- Un mensaje para toda la afición de los Tigres.

Estoy muy feliz aquí, me trataron de la mejor manera, el grupo está bien, tenemos grandes jugadores que entrenan muchísimo, y se preocupan porque no vienen los resultados y vamos a salir adelante.