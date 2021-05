'Nico' Sánchez se despide de Rayados; regresaría a Argentina

En las últimas horas ha trascendido que el defensa de Rayados, Nicolás Sánchez dejaría el club regio, solo falta el anuncio oficial.

Según medio regiomontanos, 'Nico' sería la primera baja con miras al siguiente torneo, y es que después de la eliminación contra Santos, el presidente de Rayados, Davino dijo que muchos jugadores saldrían de la institución.

El día de hoy el jugador fue captado en el Barrial, en donde se le cuestiono si era cierto lo de su salido del club.

"Después, Después hablo con todos.. y me voy a tomar el tiempo para hablar con todos", mencionó Sánchez.

Así mismo 'Nico' dijo que todavía no sabe nada al respecto de su salida, pero en cuanto haya algo lo informará a la brevedad.

"Es que todavía no se nada, van a tenerla, porque no me iré sin despedirme de la gente, que se queden tranquilos", finalizó para irse en su auto del centro de entrenamiento.

El defensa es uno de los jugadores más queridos por la afición, pues recordemos le dio el titulo de la final de la "Conca" en contra de su acérrimo rival, Tigres.