Ricardo Arreola... ¡ni tan ‘loco’!

‘El Loco’ estuvo en Exatlón, formó parte del equipo Azul, pero una molestia en la rodilla le impidió mostrar la calidad que tiene como atleta.

“Ya tenía una lesión en mi rodilla derecha, y por lo mismo le puse mucha carga a mi rodilla izquierda; en la primera semana brinqué en un parkour y me pegué en la rodilla izquierda, se inflamó un poco, pero no era algo grave, no paré y seguí dándole, hasta que me deslicé por una resbaladilla y se me flexionó de más la rodilla, por lo que se me inflamó y se me pidió que parara porque se me podía lastimar el ligamento”, reveló.