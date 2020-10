Lecciones de Domingo: Partidos de infarto

1. Vikings (26) vs Seahakws (27): La emoción llegó al final.

Empezó flojísimo. Tuvimos que esperar al tercer cuarto para ver a los Seahawks romper el 0 frente a los Vikings. Y después estuvimos al borde del asiento. La actuación de Russell Wilson, QB verde fosfo fosfo, va que vuela para MVP. A Kirk Cousins no le gusta eso, aunque su equipo promete.

2. Chiefs (32) vs Raiders (40): El rompequinielas de esta semana.



Tras largos tiroteos por ambos lados y faltando menos de tres minutos para terminar la primera mitad, los Raiders de Las Vegas se pusieron arriba en el marcador, ante unos sorprendidos Chiefs de Kansas City, quienes perdieron el partido y el invicto ante un rival de división. Los campeones ya se están apapachando por twitter y prometen aprender de la derrota.

3. Buccaneers (20) vs Bears (19): Daddy issues.



El encuentro del pasado Jueves por la Noche nos calló la boca a quienes nos quejábamos de enfrentamientos sosos para empezar la semana. Fue un juego muy cerrado que se decidió en el último segundo, o más bien, en el último descuido: Tom Brady perdió la cuenta de los downs y por supuesto, perdió el partido ante Nick Foles, quien ya le arrebató un anillo de Super Bowl. Al parecer el Señor de Bündchentiene daddy issues.

4. Giants (34) vs Cowboys (37): triunfo con sabor a derrota.



A los 6 minutos con 33 segundos del tercer cuarto, la cruenta imagen del tobillo dislocado y fracturado de Dak Prescott, pasador de Dallas, silenció el estadio, inundó las redes, apachurró los corazones de los fanáticos y preocupó a los apostadores y dueños de equipos de Fantasy Football. La situación está complicada para el jugador de 27 años, pues firmó sólo por un año, ante la negativa del dueño del equipo, Jerry Jones, de darle un contrato más extenso. El equipo de la Estrella Solitaria va a tener que apechugar con el veterano Andy Dalton. Por lo pronto, el sucesor de Eli Manning en Giants, Daniel Jones, sano y todo, nada más no figura.

5. La liga:

Panthers (23) vs Falcons (16): la quinta derrota de los Falcons apresuró el despido del GM Thomas Dimitroff y del Coach Dan Quinn en esta temporada perdida para los de Atlanta. Los de Carolina empatan en la posición a los de Tampa Bay (3-2) y si los Saints triunfan sobre los Chargers este Lunes por la Noche, serán tres equipos con la misma marca en una de las divisiones más tristes.

Bengals (3) vs Ravens (27): la defensiva morada recetó siete capturas al qb de los felinos, Joe Burrow. Insisto: desde el suelo es muy difícil tirar. Se esperaba más de este partido divisional.

Jaguars (14) vs Texans (30): Tras el despido del coach, llegó la victoria para los texanos. A ver si Deshaun Watson, lanzador, despega.

Cardinals (30) vs Jets (10): A costa de la alegría de Arizona, quien se lució con anotaciones en serie, los neoyorquinos van 0-5. Su entrenador, Adam Gasé, ya debería escuchar pasos.

Eagles (29) vs Steelers (38): El novato Chase Claypool hizo historia con cuatro anotaciones para los Steelers, lo que les recuperó el partido y las esperanzas a futuro. Carson Wentz hizo lo que le tocaba, pero a su equipo no le alcanzó. Partido entretenido.

Rams (30) vs Washington (10): Más allá del triunfo de Jared Goff con 309 yardas y dos touchdowns, este partido queda marcado por el regreso de Alex Smith, quien entró al campo como pasador suplente de Washington, 693 días después de haberse lesionado en este mismo campo. No sólo no perdió la pierna, conservó el toque. Una buena.

Dolphins (43) vs 49ers (17): Entre la inspiración de Ryan Fitzpatrick, pasador de los Dolphins, y lo errático de un Jimmy Garoppolo, lanzador de los de la Bahía, quien nunca lució cómodo y parecía todavía lesionado del tobillo, fue una mala tarde para San Francisco. C.J. Beathard tomó los controles al medio tiempo pero no fue suficiente para sacarlos del sótano divisional.

Colts (23) vs Browns (32): Fue inspirador para los de Cleveland, aunque su líder Baker Mayfield tiene pendiente unos rayos x por golpes en las costillas. Él espera jugar el próximo domingo ante sus eternos rivales, los Steelers. Mientras tanto, Philips Rivers tiene más intercepciones (5), que anotaciones (4) esta temporada, y sumadas esas cifras dan el total de hijos que tiene. Esta última estadística es tan útil como su presencia en el campo.

Juegos pendientes:

Broncos vs Patriots: que si, que no, este juego se movió. No hay fecha todavía. Covid-19.

Chargers vs Saints: los que saben dan a los Saints bountyhunters como favoritos. Quizá tengan razón, Drew Brees y compañía tienen experiencia de sobra para un pasador novato. Esperemos sea un partido entretenido.



Bills vs Titans: en este inusitado martes de mercado y de NFL, se supone que ganan los Bills. Yo me doy por satisfecha si es que se lleva a cabo este encuentro, total, excusa para que los de Tennesse pierdan ya hay.



Recomendaciones de la semana 6:



Browns (4-0) vs Steelers (4-1): Es una de las divisiones más reñidas. Este partido promete.

Packers (4-0) vs Bucaneers (3-2): Siempre es bueno ver a Rodgers vs Brady. Preparen palomitas.

Un milagro hará del Rams (4-1) vs 49ers (2-3) interesante. Habrá que tener fe, al fin y al cabo, es Domingo por la Noche.

El lunes hay doble cartelera, a menos que Covid cambie:

Chiefs (4-1) vs Bills (4-0). Imperdible.

Cardinals (3-2) vs Cowboys (2-3). Meh. Aunque nunca se sabe.

Lo que sí sabemos es que el futbol americano siempre nos sorprende.

Sigamos disfrutando..