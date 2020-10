Cam Newton da positivo a COVID-19; NFL pospone partido entre Pats y Chiefs

ESTADOS UNIDOS.- El mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Cam Newton,ha dado positivo al COVID-19, situación que provocó que el partido de este fin de semana entre Pats y Chiefs de Kansas City quedará pospuesto para evitar más contagios.

Fue a través de un comunicado que los Pats confirmaron que un jugador de su equipo había resultado positivo a la prueba, por lo que había sido puesto rápidamente en cuarentena.

Además se informó que todos el cuerpo técnico, jugadores y auxiliares que habían estado en contacto con Newton se les realizaron pruebas que arrojaron resultados negativos.

Statement from the New England Patriots. pic.twitter.com/eSTUukh5vl