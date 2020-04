NFL convertirá draft en evento para recaudar fondos contra COVID-19

La NFL convertirá el Draft 2020 de la liga en un evento de tres días para recaudar fondos con la finalidad de ayudar a seis organizaciones caritativas que lidian con la pandemia del coronavirus.

El "Draft-A-Thon'', anunciado este miércoles, beneficiará esfuerzos de combate al COVID-19 y rendirá tributo a los trabajadores del sistema de salud y de emergencias.

El evento para recaudar fondos será presentado a lo largo del draft, del 23 al 25 de abril, para sumar fondos para las siguientes organizaciones sin fines de lucro, seleccionadas por la NFL Foundation: la American Red Cross, CDC Foundation's All of Us, Feeding America's COVID-19 Response Fund para bancos de alimentos, Meals on Wheels COVID-19 Response Fund, the Salvation Army, y United Way's COVID-19 Community Response and Recovery Fund.

"El Draft-A-Thon entregará fondos muy necesarios para aquellos que están sufriendo, así como aquellos en las primeras líneas de batalla conbtra la pandemia del COVID-19", dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.