Newman quiere volver a NASCAR, tras escalofriante accidente

Lo primero que Newman puede recordar después de la colisión es que salió caminando de un hospital de la Florida, tomando la mano de sus dos hijas pequeñas. Después, cuando el piloto miró la repetición del accidente, le sorprendió la violencia del impacto.

"Cuando vi el accidente tuve que convencerme de que yo había pasado por eso. De verdad, miré a mi padre y le dije: ´Oye, ¿esto ocurrió de verdad?'", relató Newman el jueves. "Fue una locura. Me alegro de estar aquí".

Newman volverá a las carreras el domingo en el Darlington Speedway de Carolina del Sur, exactamente tres meses después del accidente del 17 de febrero, cuando intentaba ganar por segunda vez la Daytona 500. La pandemia de coronavirus dio a Newman tiempo adicional para sanar.

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.



We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0