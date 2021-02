Nets vs Lakers: duelo de poder en la cima

LeBron James y sus Lakers enfrentarán el reto de recibir a un serio contendiente al título de la NBA: los Brooklyn Nets. Ambos equipos marchan segundos en sus respectivas conferencias.

Los neoyorquinos vienen de ganarle a los Phoenix Suns 128-124 sin sus figuras Kevin Durant y Kyrie Irving por lesiones; sin embargo, James Harden sacó las papas del fuego, aportando 38 puntos a su causa.

Así los Nets mantienen un récord de 18-12, aunque para hoy, Durant seguirá sin estar disponible, mientras que Irving podrá ser considerado para jugar algunos minutos.

Updates to the Status Report for tonight's game at the Lakers:



Irving (lower back tightness) - AVAILABLE



Luwawu-Cabarrot (right knee soreness) - AVAILABLE https://t.co/M32xee53CU