Nets contra Celtics: Blake Griffin a escena con nuevo equipo

Mientras el Big 3 de Brooklyn se divertía en el NBA All Star Game, su directiva continuaba planeando la segunda mitad de la temporada, y se hacían de los servicios de Blake Griffin.

El ex de los Detroit Pistons podría debutar esta noche con sus nuevo equipo cuando reciba a los Boston Celtics.

?? @blakegriffin23 checking in after his first practice with the squad! ?? pic.twitter.com/F5qcrZHTrF