Nery Pumpido: 'Disfruten esta Final...Son 11 vs 11'

Como entrenador dirigió otra Final Intercontinental ni más ni menos que contra el Real Madrid a fines de 2002 y seis meses después vino a México para entrenar a Tigres, que bajo su mando, se caracterizó por tener un estilo vistoso y ofensivo.

Las credenciales mencionadas hacen de Nery Alberto Pumpido (Santa Fe, 1957) una voz más que autorizada para hablar de los felinos y la Final del Mundial de Clubes que sostendrán hoy ante Bayern Munich, el campeón europeo.

"¿Qué le diría a los jugadores? Principalmente que disfruten esta Final. No es fácil llegar a donde llegaron. Entonces, hay que disfrutarla con esa liberación que uno tiene que tener de haber llegado a un escalón muy alto y jugar el partido, entregar lo máximo de cada uno, saber que enfrente hay un gran equipo, pero dentro de la cancha las dimensiones son todas iguales y son 11 contra 11 jugadores los que tienen que jugar; así que (hay que) pensar en que las cosas le van a salir lo mejor posible", manifestó Pumpido en charla con El Horizonte.

Para el técnico argentino, quien fue estratega de Tigres durante tres torneos cortos (Apertura 2003, Clausura 2004 y Apertura 2004), la inexperiencia de los equipo mexicanos en este tipo de escenarios no debe representar ningún factor.

Como ejemplo, Pumpido recordó cuando, como portero de River Plate, ganó la única Final Mundial que tiene el equipo "Millonario" en sus vitrinas, adjudicada ante el Steaua de Bucarest rumano, sin haber competido previamente por el trofeo.

"Tampoco hay que tener experiencia, muchos equipos que no tenían experiencia en esta clase de partido y lo ganaron. Nosotros con River no teníamos experiencia en esta clase de partidos y salimos campeón, creo que nada tiene que ver. Además, Tigres tiene un plantel de jugadores con mucha experiencia, con mucha personalidad, es un plantel de jugadores internacionales; hay que jugarla y de, lógicamente, hacer lo mejor", expresó.

Pumpido también elogió el liderazgo que ejercen en el plantel Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, futbolistas insignia de los de la UANL.

En el caso del "Patón", curiosamente, Nery fue el técnico que lo debutó en la Primera División argentina en el año 2005, en Newells Old Boys; asimismo, el entrenador santafecino dio referencias a la directiva para la llegada de Guzmán al arco felino en el verano del 2014.

"Les dije que en 2 o 3 años iba a ser el líder y el ídolo de Tigres y no me equivoqué y sigo pensando lo mismo. Creo que es un líder y un jugador muy positivo. A Gignac no lo conozco en su personalidad o su persona, sí como jugador, me parece extraordinario, creo que son un conjunto de dos jugadores donde creo que llevan el plantel hacia adelante con un liderazgo muy positivo", explicó.

Como entrenador de Tigres, Pumpido relevó a Ricardo Ferretti al término de la primera etapa del Tuca, en el verano del 2003, y siendo contratado por el Ing. Alejandro Rodríguez, de quien expresó sentir "un cariño muy grande".

Y aunque el tiempo pasó y los felinos viven la mejor época de su historia, la ´Era Pumpido´ sigue siendo recordada con buen sabor de boca por los aficionados debido a que se logró un Superliderato y un subcampeonato (ambos en el Apertura 2003), además de no perder ningún Clásico Regio, incluido una goleada de 6-3 en agosto de 2004.

"La gente lo recuerda siempre bien, creo que fue un equipo extraordinario, espectacular; me quedó la espinita de no haber podido lograr ese campeonato con Tigres y la espinita de no haber tenido una oportunidad de revancha, creo que me la merecía; lamentablemente no me la dieron, pero todavía tengo fe de que algún día me la puedan dar porque sé lo que se puede hacer con un equipo como Tigres; (les deseo) lo mejor, tengo un cariño grande, tengo un hijo regiomontano y estoy identificado con la institución", concluyó.

----

(TABLA)

Voz Autorizada

Esta es la experiencia del ex entrenador de Tigres en finales mundiales de selección y de clubes:

COMO JUGADOR

EVENTO PARTIDO

Mundial México 86 Argentina 3-2 Alemania

*Copa Intercontinental 1986 River Plate 1-0 Steaua de Bucarest

COMO ENTRENADOR

EVENTO PARTIDO

*Copa Intercontinental 2002 Real Madrid 2-0 Olimpia de Paraguay

*El evento fue reemplazado por el actual formato del Mundial de Clubes