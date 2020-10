¿Campeón.... o sexto duelo?

El día de hoy en punto de las 20:00 horas arrancará el quinto partido de las Finales de la NBA. Este partido es de suma importancia porque es el juego que le podría dar al equipo de los Lakers su Campeonato número 17, por otra parte, Heat busca hacer la hazaña y darle a una serie que creo que ya está definida.

¿Qué le queda a Miami?, únicamente la esperanza -como lo dijo Jimmy Butler-, las estadísticas y lesiones han mermado la calidad de juego del equipo de south beach. Solamente en cuatro ocasiones un equipo de la NBA ha superado la desventaja de 3-1 y ganar el Campeonato. En cuanto a las lesiones, Bam Debayo no pudo jugar los juegos dos y tres, e inclusive -aunque aportó mucho- en el Juego 4 no se le vio el nivel esperado y el caso de que Goran Dragic no pudo ni calentar en el partido cuatro y se retiró con lágrimas de la duela. El peso del Heat, o la esperanza, recae en Jimmy Butler, no para seguir dando el 110% que ha dado en la serie, sino de transmitir esa energía a sus compañeros y darle un giro a la serie.

Por otra parte, el equipo de Los Ángeles ya tiene prácticamente el título ganado, es un equipo con dos súper estrellas que han encontrado una muy buena química, no como el caso de Houston, LeBron James y Anthony Davis.

Las estrellas de Lakers han sido la base del éxito de esta franquicia, sobre todo Anthony Davis, que está viviendo una de sus mejores temporadas y va superar en la calidad de juego a LeBron, ya que de los dos lados de la duela llega a ser más efectivo, por lo que será el MVP de las Finales. El rendimiento del equipo ha demostrado ser superior en la ofensiva y defensiva, con la excepción del partido que perdieron, principalmente los jugadores de relevo, que generalmente son Rondo, Carruso y Kuzma, quienes mantienen el ritmo de juego dándole descanso a los iniciales.

El factor que más influye y que ha puesto a Lakers en las Finales es tener una filosofía en donde todos tienen la ´mamba mentality´, donde podemos ver esa hambre de ganar, el empuje, la energía y esa inspiración que tienen tras el fallecimiento de Kobe Bryant para darle el tributo que se merece.

Esta energía la veremos en el partido de hoy, ya que hace unas horas se confirmó el cambio de uniforme del equipo para usar el ´mamba edition´... cuando Lakers salta con el uniforme de ´mamba´ NUNCA pierde, por lo que estoy seguro de que quedará Campeón.

Sabías que: si los Lakers quedan Campeones registrarán la misma cantidad de títulos que los Boston Celtics, club con más cetros en la NBA con 17