Se ´calienta´ la serie por el título

Lake Buena Vista, Florida, Estados Unidos.- Jimmy Butler no está listo para irse a casa. Un triple-doble más tarde, escribió su nombre en la historia de la Final de la NBA y el mermado de Heat de Miami tal vez sí esté listo para dar pelea en su enfrentamiento ante los Lakers de Los Ángeles, después de todo.

Butler finalizó con 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias y el Heat venció ayer domingo 115-104 a los Lakers para reducir su desventaja en la serie 2-1, a pesar de no contar con los titulares Bam Adebayo y Goran Dragic, ausentes por lesiones.

Fue el tercer triple-doble de 40 puntos en la historia de la Final. Butler tuvo el mejor juego de su vida cuando más lo necesitaba el Heat. Encestó 14 de 20 disparos de campo y después de que el Heat desperdició una ventaja de doble dígito a inicios del cuarto final, el estelar alero se aseguro que el nuevo margen prevaleciera.

"Ganar", dijo Butler. "No me importan los triples-dobles. No me importa nada de eso. En verdad. Quiero ganar. Lo hicimos. Estoy contento con el resultado".