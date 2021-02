NBA: Bucks vs Nuggets, el platillo fuerte de esta noche

En otra noche trepidante, la NBA ofrece una jornada llena de duelos atractivos, pero es inevitable destacar uno de ellos: Milwaukee Bucks vs Denver Nuggets.

Dos de los equipos más destacados en lo que va de temporada medirán fuerzas esta noche cuando los Milwaukee Bucks (15-8) visiten a los Denver Nuggets (12-10).

Los comandados por Giannis Antetokounmpo son co-líderes en la Conferencia Este, mientras que el equipo de Nikola Jokic son sextos en la Oeste.

