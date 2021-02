NBA pospone partidos de Spurs y Hornets por contagios de Covid

Cuando todo parecía indicar que la NBA respiraría un poco de paz luego de varios retrasos en algunos juegos por contagios de Covid-19, les caen nuevos casos: ahora en San Antonio y Charlotte.

La liga, mediante un comunicado, dio a conocer que los siguientes tres duelos de los Spurs y los próximos dos de los Hornets se van a posponer luego de detectar algunos casos positivos entre los jugadores de ambas franquicias.



The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/5OxPLXHUwQ