NBA All Star: Así quedaron los rosters luego de los cambios por lesiones

Hace un par de semanas, fueron anunciadas las alineaciones titulares del NBA All Star Game, así como a los capitanes de cada conferencia: LeBron James en el Oeste, y Kevin Durant en el Este.





Además, unos días después, se dieron a conocer a los jugadores que integrarían las reservas y que participarían en el "draft" que se llevará a cabo el 4 de marzo.

#TeamLeBron x #TeamDurant



Team Captains @KingJames and @KDTrey5 will select from the #NBAAllStar player pool in the NBA All-Star 2021 Draft Show!



Thursday, March 4 at 8:00 PM ET on TNT pic.twitter.com/4eLDjYZaXm — #NBAAllStar (@NBAAllStar) March 1, 2021





Sin embargo, el capitán de la quinteta de la conferencia Este, así como la estrella de los Lakers, Anthony Davis, no se recuperarán a tiempo de sus lesiones, por lo que ambos serán baja del Juego de las Estrellas.





No obstante, KD mantendrá su estatus de capitán y podrá elegir a sus jugadores, y así estar al frente de la alineación, aunque desde la banca.





Davis definitivamente no verá acción, pero se le otorgará la nominación al All Star.





¿Entonces cómo quedan las alineaciones?





Par cubrir la baja de Anthony Davis, se anunció que sería Devin Booker, de los Phoenix Suns, quien le "entraría al quite".

Phoenix @Suns Guard @DevinBook has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Lakers Forward Anthony Davis in the 2021 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/b9UDEC6rTZ — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 25, 2021





Cabe resaltar que el propio LeBron James se quejó de que Booker no estuviera inicialmente contemplado para el All Star, y festejó que, aunque fuera por la lesión de un compañero suyo, finalmente el de Phoenix entrara al juego.

Devin Booker is the most disrespected player in our league!!! Simple as that. — LeBron James (@KingJames) February 24, 2021

En el caso de Kevin Durant, será Domantas Sabonis, de los Indiana Pacers, quien esté presente en el lugar del capitán.

Indiana @Pacers Forward @Dsabonis11 has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Nets Forward Kevin Durant in the 2021 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/aSkWTI1Asf — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 26, 2021





Al respecto de la elección de Sabonis, se filtró información que sugiere que en principio, la NBA le pidió a Jimmy Butler, del Miami Heat, que participara en la competencia; sin embargo, Butler se negó debido a que su compañero, Bam Adebayo no entraba en los planes, situación que consideró "irrespetuosa".





Luego de la negativa del jugador del Heat, los directivos de la liga se fueron con el "plan C", Domantas Sabonis, quien sí accedió a la invitación.





Sin embargo, el jugador de los Pacers se irá al roster de reserva, y quien reemplace a Durant en la alineación titular será Jayson Tatum, de los Boston Celtics.





El NBA All Star se llevará a cabo el 7 de marzo a las 19:00 hrs, tiempo de México.