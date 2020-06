NASCAR investiga soga dejada en el garage de Wallace, que es afromericano

Lincoln.- La serie NASCAR informó de que inició una investigación después de que fue encontrada una soga en el garaje del conductor Bubba Wallace, que es afromericano, el domingo en el Talladega Superspeedway en Lincoln (Alabama).

"A última hora de la tarde, NASCAR se enteró de que fue encontrada una soga en el puesto del garaje del equipo 43. Estamos enojados e indignados, y podemos decir con suficiente gravedad lo serio que tomamos este acto atroz", dijo NASCAR en un comunicado.

"Como hemos dicho inequívocamente, no hay lugar para el racismo en NASCAR, y este acto sólo fortalece nuestra determinación de hacer que el deporte sea abierto y acogedor para todos".

También a través de un comunicado, Wallace dijo que "el despreciable acto de racismo y odio de hoy me deja increíblemente entristecido y sirve como un doloroso recordatorio de cuánto más tenemos que ir como sociedad y cuán persistentes debemos ser en la lucha contra el racismo", escribió Wallace en Twitter.

"En las últimas semanas, me sentí abrumado por el apoyo de personas de toda la industria de NASCAR, incluidos pilotos y miembros del equipo en el garaje", dijo.

El piloto agregó que "Juntos, nuestro deporte se ha comprometido a impulsar un cambio real y defendiendo a una comunidad que está aceptando y acogiendo a todos".

Wallace indicó que "Nada es más importante y no seremos disuadidos por las acciones reprobables de aquellos que buscan difundir el odio. Como mi madre me dijo hoy: "sólo están tratando de asustarte". Esto no me romperá, no daré, ni retrocederé. Continuaré defendiendo con orgullo lo que creo".

El incidente se produce después de que NASCAR prohibió la exhibición de la bandera confederada en sus eventos.

El domingo, los partidarios del símbolo lograron ser vistos antes de que la carrera se pospusiera hasta el lunes debido al mal tiempo.

Muchos autos se alinearon en el boulevar fuera de la pista, agitando la bandera, y un avión voló sobre la pista con una pancarta de una bandera confederada que decía: "Defund NASCAR" ("Desfundar a NASCAR").

NASCAR no ha declarado exactamente cómo planea evitar que los aficionados muestren la bandera en la propiedad de la pista.