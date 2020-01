Nantes rinde homenaje a Emiliano Sala con jersey especial

El club francés Nantes reveló este martes la camiseta que usará el equipo el próximo domingo ante Girondins de Burdeos y con la que rendirán homenaje al argentino Emiliano Sala, quien falleció exactamente hace un año en un accidente aéreo cuando viajaba de Francia a Gales.

La elástica asemeja el diseño y colores de la que utiliza la selección de Argentina, se podrá adquirir desde este mismo día y los fondos recaudados serán destinados a dos clubes de entrenamiento argentinos que fueron parte de la formación futbolística de Sala, anunció el Nantes en un comunicado difundido en su portal web.

"Porque llevaste la camiseta del Nantes con lealtad, dejaste un recuerdo eterno en la casa amarilla. Contra Burdeos, en tu honor, el equipo estará pintado con los colores de tu país. Una camiseta que tú merecías", expresó el conjunto galo.

Asimismo, durante el calentamiento de los equipos se desplegará una lona en el círculo central con el rostro del sudamericano, en el acceso al estadio se distribuirá una revista con testimonios de excompañeros y exentrenadores del argentino y además se utilizarán las pantallas gigantes para mostrar fotos y videos de su paso por el futbol francés.