Nahuel Guzmán expresa su deseo por volver a Newell´s

El portero de Tigres dijo que es muy difícil volver ahora, no imposible pero sí difícil, sentenció

El portero argentino de Tigres, Nahuel Guzmán, confesó que sí cruza por su mente volver al club Newell´s Old Boys en su país, pero su mujer y su contrato con el cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) alejan dicha posibilidad.

"Como digo siempre, me encantaría volver a Newell's, pero mi mujer por ahora no quiere saber nada, porque hoy tenemos la posibilidad de estar bien acá (Tigres) y todavía me quedan tres años más acá", comentó para un medio argentino.

No obstante, explicó que su deseo por volver tal vez sea un capricho, y es que anhela llegar a los 100 partidos con el conjunto rosarino, algo que dejó pendiente; además de admitir cariño por todo el tiempo que pasó con ese equipo.

"Yo tengo algo personal, que es cumplir 100 partidos; tal vez es un capricho innecesario, pero he vivido mi infancia y mi adolescencia en Newell's, tuve la posibilidad de salir campeón, de conseguir cosas, son pocos los jugadores que pudieron salir campeón en Newell's. Entiendo que es muy difícil volver ahora, no imposible pero sí difícil", sentenció.