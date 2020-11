Muere Eddie Johnson en prisión; fue All Star de la NBA y figura de los Hawks

El mundo de la NBA ha sufrido un gran impacto en las últimas horas luego de que se le diera a conocer la noticia de que Eddie Johnson, ex jugador de los Atlanta Hawks en la década de los 70s y 80s, falleciera a los 65 años de edad.

El basquetbolista murió en prisión, donde estaba desde hace más de diez años condenando desde 2006 por haber agredido sexualmente a dos féminas: a una niña de ocho años y una mujer de 25.

Johnson murió el 26 de octubre, pero recién se dio a conocer la información a través de la sala mortuoria Rocker-Cusack Mortuary en Leesburg-Florida, dentro del Correccional de Santa Rosa, aunque las causas del deceso no fueron reveladas y se especula que fue una enfermedad.

Oriundo de Auburn, "Fast" Eddie Johnson llegó a la NBA en el draft de 1977, elegido por Atlanta y se ganó un lugar rápidamente con los Halcones.

Fue seleccionado All Stars gracias a su rendimiento en 1980 y 1981.

Jugó para los Cavaliers de Cleveland y los Seattle Super Sonics; sin embargo, estos últimos lo cortaron por continuos problemas de consumo de drogas, hasta que finalmente la liga lo suspendió definitivamente.

A partir de ahí, la vida de Fast Eddie fue turbulenta, pues fue detenido poco más de 100 veces y antes de su condena de 2006 estuvo en prisión en dos ocasiones por delitos menores.

Johnson dio una entrevista para el periódico USA Today y ahí dio sus últimas declaraciones hacia la opinión pública, asegurando que solo él tenía la culpa de lo que le había sucedido.

No culpo a nadie por lo que me pasó excepto a mí mismo. No es el dinero. La gente no entiende, cuando estás involucrado con la cultura de las drogas, es el ajetreo que la acompaña".