Monterrey Flash tendrá año sabático en la MASL

Monterrey.- El Flash de Monterrey anunció mediante un comunicado publicado en sus redes sociales que los equipos mexicanos de la Major Arena Soccer League estarán en un año sabático durante la temporada 2020-2021.

Cabe destacar que el cuadro regio no perderá sus derechos como socios de la liga e igual estarán presentes en votaciones internas, solamente no jugarán en esta temporada.

La decisión fue tomada ante la poca claridad respecto a la reapertura de las fronteras y que jugar en su casa, la Arena Monterrey no es viable de momento.

"La pandemia del Covid-19 ha impactado en gran forma la vida en todo el mundo, y las actividades de la Major Arena Soccer League y del Flash de Monterrey no son la excepción. Queremos informarles que la MASL ha decidido que, ante las condiciones actuales de salud a nivel global y al no tener certeza de cuándo podríamos regresar a la normalidad, nos dará a los equipos mexicanos un año sabático en la temporada 2020-2021. El Flash no perderá los derechos como socio de la Liga, seguirá participando en las votaciones internas y será un equipo más de la MASL, sin embargo, no tomará parte en la siguiente temporada.

Debido a que la reapertura de las fronteras no tiene una fecha definida, la posibilidad de jugar en la Arena Monterrey al momento no es viable, pero sobre todo, el peligro que representa viajar y entrar en competencia para nuestros jugadores y miembros del cuerpo técnico y del staff, concordamos con la medida y acatamos respetuosamente la decisión de la MASL. Para el Flash de Monterrey es duro tener que proceder de esta manera, ya que la temporada pasada, que quedó inconclusa, fuimos el mejor equipo de la Liga, con 22 ganados y solo dos derrotas, con 196 goles anotados por 111 recibidos, para una diferencia de goles de +85.

Fuimos nombrados campeones de la Conferencia Oeste, pero nuestro deseo de pelear por la Ron Newman Cup fue truncado por el paro ante la pandemia.

Agradecemos infinitamente el apoyo de todos los medios de comunicación, de nuestros patrocinadores y de la afición que tanto nos ha apoyado en las buenas y en las malas.

En tanto estemos en el período de espera, nosotros, la directiva del Flash de Monterrey continuaremos trabajando en pro del deporte en nuestra Ciudad y en nuestro estado, tal y como lo hemos venido haciendo en los últimos años", dice el comunicado, firmado por Alfredo Garza Murillo, Gerardo Guerra Lozano y Alfredo Garza Rodríguez, que integran el Consejo Directivo del Flash de Monterrey.

(Con información de Superlider.mx)