Grandes Ligas no sancionará a Turner por festejar título con covid

Ante la presión hacia la MLB de dar una resolución sobre el caso de Justin Turner, las Grandes Ligas han decidido no sancionar al tercera base de los Dodgers por celebrar el título con covid.

Recordemos que el pelotero fue avisado en la octava entrada que había dado positivo por covid, para inmediatamente salir, en ese momento ose desconocida el motivo.

La MLB mediante un comunicado del comisionado Rob Manfred, anunció que JT no sería sancionado por haber puesto en peligro al resto del equipo tras padecer el virus.

A pesar de que Turner corrió libremente por todo el campo de juego del nuevo inmueble de los Rangers, sede neutral de la Serie Mundial 2020, afortunadamente no hubo miembros del equipo ni familiares contagiados de coronavirus.

A su vez "Barba Roja" a tráves de redes sociales publicó un comunicado donde se disculpaba por haber festejado en ese estado.

"No pondré excusas por mi conducta, pero describiré mi estado de ánimo. Ganar la Serie Mundial fue el sueño de toda mi vida. Debí haber esperado hasta que el campo estuviera libre de otros para tomar esa foto. Me disculpo sinceramente con todos en el campo por no apreciar los riesgos de regresar al campo. He hablado con casi todos los compañeros, entrenadores y miembros del personal, y mis intenciones nunca fueron incomodar a nadie ni poner a nadie en mayor riesgo", dijo Justin Turner.

Por su parte, el comisionado Rob Manfred dijo que aplaudía las declaraciones del pelotero, ya que disculparse y aceptar el error es u ejemplo de vida.

