Mitchell y el Jazz buscan alargar racha frente a Clippers

Utah Jazz es hoy por hoy, el mejor equipo dentro de la NBA: marchan con un récord de 23-5 y han ganado sus últimos ocho partidos; sin embargo, hoy enfrentan a un equipo contendiente y que intentará terminar con esa racha: los Clippers de los Ángeles.

Los de Utah vienen de derrotar a los Philadelphia 76ers 134-123, y han ganado 19 de sus últimos 20 duelos (su última derrota data del 31 de enero frente a los Denver Nuggets); además, tienen a un Donovan Mitchell encendido, y rodeado de jugadores como Rudy Gobert, está logrando consolidar al Jazz como "el" candidato al anillo.

Por su parte, los Clippers mantienen una racha de cuatro victorias consecutivas, siendo la última frente al Miami Heat 125-118, y llevan un récord de 21 triunfos y 8 derrotas.

