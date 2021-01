Mikel Arriola, de visita por Monterrey; ¡elogia a clubes regios!

Monterrey.- Mikel Arriola cumplió su primer mes al mando de la Liga MX... y tiene claro qué pretende y cuándo lo desea conseguir en la Primera División.

Volver a Copa Libertadores, el papel de los clubes regios, el Covid-19 en el futbol y la corrupción fueron algunos temas que el jerarca del máximo circuito tocó en una extensa charla con CRACK.

"En 30 días ya hicimos dos cosas centrales para tener un buen inicio. Tener un buen diagnóstico, construir un buen diagnóstico en términos de industria. Conocer muy bien la estructura de la Liga que, para mí, compite con cualquier Liga en capacidad de generar competiciones".

¿Corremos riesgo de otra suspensión de la Liga MX?

"Contrario a lo que pasó el año pasado casi a estas alturas, los protocolos han sido clave y el protocolo que nos ha protegido de tener que parar es el de pruebas, en donde tenemos la capacidad de quién puede jugar sin el peligro de contagiar o ser contagiado, y ahí la cuenta es que, más menos el 40% de la plantilla ya tuvo y no tuvimos que suspender. Se está reforzando este año y eso ha permitido poder mantener la competencia, más el protocolo de semáforo amarillo. No veo que volvamos a una situación como lo del año pasado".

El tema del arbitraje, ¿área de oportunidad?

"El arbitraje siempre va a ser polémico en cualquier latitud. Lo que yo felicito a Yon de Luisa y Arturo Brizio es que hayan adoptado en un tiempo tan corto el esquema de VAR. Comparamos el año con VAR y el año sin VAR, y el margen de error se reduce. También te diría que comparemos nuestro arbitraje cuando jugamos Concachampions... y ahí hay verdaderas diferencias. Siempre hay que estar cercanos a la Comisión de Árbitros, que depende de la Femexfut, que sea imparcial... siempre voy a apoyar a los árbitros, pues están en una situación donde siempre se les va criticar, y con una labor subjetiva hasta con VAR, pues estamos todos muy atentos y, junto con los dueños, ir proponiendo mejoras".

¿Veremos VAR en Liga Femenil y de Expansión?

"Los retos de la Expansión y la Liga Femenil, en términos de inversión, son tan grandes que preferiríamos usar esos recursos no necesariamente para llegar ahorita al VAR, sino seguir maximizando los recursos de Femenil para que, al momento que lo tomemos, ya sea parte del nuevo modelo de negocio de las competiciones. Expansión va muy bien también, los debuts van en aumento".

¿Qué conclusiones sacó de sus visitas a Rayados y Tigres?

"Primero saludo y felicito este objetivo que los dos comparten. Estar para el futbol es para ganar Campeonatos y, si haces un análisis de los últimos 25 años y sacas un promedio entre los dos equipos (Rayados y Tigres) de títulos, entonces hablamos de un promedio altísimo de dominio en el futbol. Esa ecuación de inversión, fuerzas básicas, implica mejoramiento en la entrega del espectáculo, incremento de asistencias, incremento en el valor de los clubes. Los equipos de aquí (Rayados y Tigres) están en el ´Top-5´ de valor de plantilla y eso se correlaciona con los títulos que han ganado".

¿Puede dar Tigres un salto de calidad en el Mundial de Clubes?

"Lo vi jugar en Orlando y me parece que el equipo tiene muchos años trabajando juntos, que comparte los conceptos del Tuca. Tiene capacidad técnica, competitiva y ya en el torneo depende de muchas cosas, pero a nivel clubes somos la décima en valor, somos la sexta en materia de asistencia en los estadios, no me sorprendería que un club mexicano como Tigres, en el corto plazo, dispute una Final del Mundial de Clubes".

Un tema complicado, regresar a Copa Libertadores...

"Estamos en un momento en donde, en México, nuestro producto vende muy bien y es un momento que hay que disfrutar, incluso, porque hay interés de tenernos en Sudamérica y Norteamérica, entonces no son proyectos que estén peleados. Y también hablar de la gran ilusión que tiene la afición de regresar a Copa Libertadores, entonces, en los dos escenarios se trabaja... y también subrayar que en la Copa Libertadores nos tendrían que tratar como iguales, no como distintos como lo hemos visto en el pasado".

¿Entonces está en un plan para el 2021?

"La internacionalización de la Liga MX es un elemento transversal y también es un elemento que está presente en el plan de trabajo, entonces nunca podemos cerrarnos a esa posibilidad, pero lo que te diría es que el 2021 va a ser un año de ajuste para todos, que nos va a determinar con qué modalidad queremos negociar en ambos casos".

Se destapó un reportaje sobre la corrupción en el futbol mexicano... ¿incomoda?

"La postura de la Liga es cero tolerancia a ese tipo de supuestos mecanismos que no son transparentes y en México vivimos en un estado de derecho donde todavía prevalece la presunción de inocencia, entonces hay que ver qué evidencias se tienen, pero de lado de la Liga (hay) cero tolerancia y, desde luego, ese tipo de esquemas, si se comprueban, lo que le quita es valor al futbol. Tenemos que ser muy directos como industria del futbol, en regular que el intermediario no se va a llevar ganancias extranormales en el futbol, que son para invertir en fuerzas básicas, porque si un representante se lleva un extra, dejas de invertir en un muchacho Sub-13, uno Sub-15, una casa club o simplemente recursos para salir de la crisis económica que tenemos".