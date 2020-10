Brilla en el ajedrez a nivel internacional

NUEVO LEÓN.- Su papá le enseñó a jugar ajedrez, pero de ahí en adelante, Miguel Arnulfo Zaragoza Alanis -de 11 años de edad y oriundo de García, Nuevo León- sacó su talento para dominar este juego, que lo llevó a ser primer lugar en la categoría abierta del XXV Torneo Febronio Chavarría de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Su calidad para jugar al ajedrez fue reforzada por su entrenador Víctor Aguilar, de Chessacademy... y esto lo ha llevado a grandes alturas.

"Un sabado por la tarde le pregunté a mi papá que si me podía enseñar a jugar ajedrez, y esa tarde me enseñó los nombres de las piezas y cómo se mueve cada una... ya después me llevo a Chessacademy, donde conocí a mi entrenador Víctor Aguilar, y él me fue enseñando más cosas sobre el ajedrez.