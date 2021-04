Michael Jordan presentará a Kobe Bryant en Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama

Será Michael Jordan quien presente a Kobe Bryant en su inducción póstuma al Salón de la Fama de la NBA este próximo 15 de mayo.

La ceremonia de inducción al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame se realizará para presentar a su clase del 2020, que ya había sido anunciada; la novedad es que se ha dado a conocer quiénes serán los encargados de dar la presentación a los inducidos.

Además de Bryant, destacan Kevin Garnett y Tim Duncan como nuevos miembros del Hall of Fame, y serán presentados por Isiah Thomas y David Robinson, respectivamente.

Aquí la lista completa de inducidos al Salón de la Fama.

Michael Jordan will present Kobe Bryant in the 2020 Naismith Hall of Fame @Hoophall induction ceremony on May 15. Full list of inductees and presenters: pic.twitter.com/iD5r6EIxHF