Michael Johnson el aficionado Tigre de Wimbledon

Michael Johnson es un joven periodista inglés que se encontraba cubriendo el partido entre su compatriota Andy Murray en contra del alemán Oscar Otte, su imagen rápidamente se viralizó, y tras ello, Azteca Noreste tuvo la oportunidad de charlar con él.

“Mi nombre es Michael Johnson, soy el tipo con el jersey de Tigres en el partido de Andy Murray en la cancha central. Estoy nuevamente en Wimbledon para contestar algunas preguntas sobre por qué usaba la camisa de Tigres... y cómo se hizo viral en el internet”, dijo el entrevistado en su idioma, el inglés.

Con rostro serio, pero amable, el británico prosigue: “¿Por qué la tenía puesta (la playera de Tigres)?, soy un chico que usa muchas jerseys de futbol soccer. Me gusta el diseño, me gusta el color, verdaderamente tiene un diseño muy vibrante, sobresale mucho. También tengo una amiga que al igual le gusta el tenis. Ella es de Monterrey, fanática de Tigres y a quién conocí en Wimbledon en 2019. Creí que usando la playera sería un tributo hacia ella de cierta manera”.

Johnson continúa con su charla, y nos describe cómo compró la playera felina: “La compré en línea. Fue difícil de encontrar, ya que no la venden en el Reino Unido, pero la compré en línea y me la enviaron desde México. En verdad no esperaba que se hiciera tan viral en el internet, pero me sorprendió mucho el amor que recibí por la gente local. Gané bastantes seguidores, recibí muchos mensajes que me llegaron”.

Por último, lanzó frases que demuestran que Michael Johnson ya es un incomparable: “Conozco poco de Tigres, los vi jugar en el Mundial de Clubes. Sé de André-Pierre Gignac, Florian Thauvin y ese tipo de jugadores. Definitivamente Tigres estará en mi corazón siempre por la reacción que tuve. Las conexiones que tengo ahora con Tigres se quedarán conmigo por siempre. Siempre seré un fanático de Tigres... ¡Vamos Tigres!”.