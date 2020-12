Los Bucks arrollan al Heat; escandalosa derrota para los de Miami

El equipo subcampeón de la NBA, Miami Heat, sufrió su segunda derrota este martes frente a Milwaukee Bucks que se lució y se mostró poderoso y con gran nivel de juego.

Los de Florida saltaron con Tyler Herro, Duncan Robinson, Meyers Leonard, Bam Adebayo y Maurice Harkless, teniendo a Herro como máximo anotador de la noche, con 23 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes.

Por su parte, los Bucks alinearon a Jrue Holiday, Donte DiVincenzo, Brook Lopez, Giannis Antetokpunmpo y Khris Middleton, siendo éste último el mejor de la noche para Milwaukee con 25 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes.

