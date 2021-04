"Mi madre ya se murió, ya ni me afectan las mentadas": responde Tuca a aficionados

El técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, se refirió al incidente que tuvo con un aficionado durante el partido que los felinos disputaron anteAmérica, el sábado pasado, y dijo que "no soy centenario para caerle bien a todo el mundo".

Ricardo Ferretti comentó que "problemas con aficionados he tenido miles.Antes, cuando los estadios estaban llenos, siempre hubo discordancias en ciertas cosas. No soy centenario para caerle bien a todo el mundo y ni tampoco todos son como ´Libres y Lokos´ que apoyan todo el tiempo".

Y recordó que sin importar que entraran 43 mil personas al estadio y Tigres fuera llamado ´el equipo de la década´ discusiones siempre las hay con la gente "y para mí es normal que me mienten la madre, que me griten cosas, que me pidan que ponga a fulano cuando ya hice los cambios, que tengan preferencia por un jugador y me estén chin... y chin.... Aparte, mi madre ya se murió ya ni me afectan las mentadas".

En otro tema, Ricardo Ferretti señaló que si algún jugador de Tigres quiere irse por estar insatisfecho, que lo diga de inmediato y podrá salir sin problema, y a la vez negó que el delantero uruguayo Nicolás Lópezle haya comentado su intención de dejar el equipo felino.

En conferencia de prensa por zoom, el 'Tuca' manifestó que personalmente le preguntó a Nicolás López si es cierto que desea emigrar, como dijo su representante a medios locales, y "me contesto: ´Oye, ´Tuca´, discúlpame, mano, este es problema de mi representante y no es un problema mío ni contigo ni con la institución" y recalcó que "la puerta está abierta para todos los jugadores".

"Nadie ha llegado a decirme nada; pero el día que llegue a decirme que no está satisfecho y quiere salir, lo ayudo a salir. Si Nico quiere irse, no hay ningún problema", aseguró Ricardo Ferretti. Adelantó que el club interesado tendría que pagar lo que Tigres pagó por él "y a lo mejor hasta te doy un descuento".

Considera que las grandes instituciones como Tigres tienen la puerta chiquita para entrar, pero muy ancha para salir y reiteró que si alguien está insatisfecho "ahí está el túnel: arránquense por ahí, doblen a la derecha, derecha, derecha, derecha y lleguen a la puerta 3 y ahí está la directiva y ésta va a decir lo mismo que yo".

Por otro lado y ante los comentarios de que Nico López está a disgusto porque sigue sin tener regularidad en el equipo, ahora en Guardianes 2021, recalcó que solo hay 11 lugares para jugar y dijo que si el charrúa dejó el partido contra Querétaro, cuando no hacía mucho que había ingresado, se debió a que habían perdido un hombre defensivo y era salir él o Luis Quiñones para defender el resultado; pero "ocurre que nadie analiza".

En torno a los representantes de jugadores, destacó que lo único que hacen "es venir a chin... y cobrar su 10 por ciento. Son poco hombres, porque cuando les conviene mandan mensajitos con ustedes y a la hora de firmar al jugador me vienen a lamer los pies para contratarlos. Son así de chiquitos. Solo saben ver sus intereses, su conveniencia y aquí vemos el beneficio global de la institución".

Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, señaló que tiene en mente llevar a cabo la primera conferencia de prensa presencial, por lo que pidió a los reporteros que quieran asistir que lo hagan con la prueba de Covid-19, por el bien de todos.

"La próxima semana traigan su comprobante de Coronavirus porque aquí va a ser la siguiente conferencia que yo les dé. Aquí, presencial", afirmó Ricardo Ferretti al término de la conferencia por zoom que tuvo con medios de información.

"Pero ustedes tienen que traer su comprobante de que no están contagiados para sentarse aquí. Los espero, primero Dios. Como ustedes dicen: papelito habla", agregó Ricardo Ferretti, desde la sala de prensa del Estadio Universitario, en Nuevo León.

Manifestó a modo de broma que "ya quiero ver aquí la jeta de ustedes, que me hablen de frente aquí, cab...", comentario que le fue festejado por los reporteros que estuvieron en la sesión de preguntas y respuestas.

'Tuca' Ferretti ya recibió su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en días recientes y, de acuerdo a información obtenida por ESPN, para este mismo mes de abril estaba programada su segunda vacuna.

Tigres viene de perder 1-3 ante América como local y a mediados de la semana disputará el encuentro pendiente de la jornada cinco, visitando a Bravos de Juárez. El próximo domingo su rival será Pumas en el Olímpico Universitario, juego de la fecha 15. (ESPN)