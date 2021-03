Meyers Leonard es separado indefinidamente del Miami Heat

Meyers Leonard, pívot del Miami Heat, fue separado por tiempo indefinido del equipo, y la franquicia ya está realizando investigaciones sobre un insulto catalogado como antisemita, que el mismo jugador realizó en una transmisión en vivo.

El comentario fue realizado cuando el basquetbolista realizaba una transmisión vía Twitch y jugaba en línea.

De acuerdo al comunicado de la NBA, la liga recién se enteró del video, y ya investigan lo sucedido, mientras tanto, Leonard estará fuera de circulación hasta tener una resolución.

Blessed and thankful through it all. Big W tonight #HeatNation ?????? pic.twitter.com/Gb3zqRNQtj