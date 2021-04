México ya conoce a sus rivales para Tokio 2020; inaugurará torneo

La Selección Mexicana de Futbol que dirige Jaime Lozano ya conoce a sus rivales en Fase de Grupos en los Juegos Olímpicos.

Se sitúa en el Grupo A y Junto con el anfitrión Japón, México jugará contra Sudáfrica y Francia, conformando uno de los grupos más difíciles.

Junto al anfitrión y la Selección Mexicana, quedaron sembrados los selectivos de Sudáfrica y Francia, conformando uno de los pelotones más difíciles del torneo olímpico.

México se enfrentará a Francia en Tokio el 22 de julio a las 4:00 am; Japón en Saitama el 25 de julio a las 7:00 am; y Sudáfrica en Sapporo el 28 de julio a las 7:30 am (Hora de México)

Grupo A: Japón, Sudáfrica, México y Francia

Grupo B: Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania

Grupo C: Egipto, España, Argentina y Australia

Grupo D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita