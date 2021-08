México vs Canadá: El Tri tiene difícil prueba en la Copa Oro

La selección mexicana de fútbol buscará su pase a la final de la Copa Oro esta noche, cuando enfrente a la gran sorpresa del torneo: la selección canadiense.

Los de la hoja de maple han desplegado un gran fútbol a lo largo del torneo, teniendo a un viejo conocido de la liga mexicana como referente: Stephen Eustáquio.

México ha sido objeto de críticas en esta Copa Oro, debido a la irregularidad en su juego; empataron sin anotaciones frente a Trinidad y Tobago, ganaron 3-0 a Guatemala pero apenas derrotaron 1-0 a El Salvador.

En cuartos, ganaron 3-0 a Honduras, y ahora en semis deberán competir contra una selección canadiense que ha sido la sorpresa del torneo.

Canadá goleó 4-1 a Martinica, y repitió el marcador frente a la selección haitiana; cayeron 1-0 frente a Estados Unidos, pero en cuartos de final derrotaron 2-0 a Costa Rica.

