México ‘pega fuerte’... ¡en el kickboxing!

Y parte de todo este trabajo que realiza Granados se refleja en los torneos que realizan, como el Campeonato Nacional de Kickboxing que se lleva a cabo desde ayer y hasta el domingo en la Sultana del Norte, en el Gimnasio Nuevo León de la avenida Gonzalitos.

En este evento participan 21 estados de la república mexicana y 1,890 atletas; entre ellos se elegirán a elementos que formarán parte de una preselección, de cara al Campeonato Panamericano de Kickboxing de 2022, año en que también habrá un Mundial de este deporte en Serbia.

Aunado al evento que realizan en territorio regio, Granados revela lo que viene para el kickboxing azteca.

“Mi sueño como atleta fue salir como seleccionado nacional, abanderado, escuchar el Himno Nacional Mexicano en campeonato panamericano o mundial, como atleta no pudo ser, como entrenador no pudo ser... en 2012 me di a la tarea -con unos amigos- de crear la Federación Nacional de Kickboxing, el 14 de junio de 2017 Conade nos acepta el registro y nos reconoce como deporte nacional, como deporte oficial, y el 30 de noviembre de 2018 el Comité Olímpico reconoce al kickboxing como parte de la familia olímpica.”, agregó.