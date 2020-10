Arsenal deja fuera a Özil de competencias; el alemán se defiende

El Arsenal de Londres entregó sus listas definitivas para afrontar la Premier y Europa League, y en ninguna contempla al alemán Mesut Özil por lo que está virtualmente cortado del club para esta temporada.

El centrocampista, de 32 años, tiene contrato vigente hasta el verano de 2021, y sin ficha de primer equipo, sólo podrá participar con la filial juvenil, a reserva de que en enero firme contrato con un nuevo equipo.

Özil llegó procedente del Real Madrid, tras salir de la Casa Blanca por la puerta de atrás, y al parecer el siguiente año sucederá lo mismo con los gunners; destaca que recién en septiembre estuvo cerca de salir rumbo a la liga turca, sin embargo no se llegó a concretar ningún arreglo.

A través de su perfil de Instagram, Özil se manifestó ante esta situación, asegurando que se trata de falta de lealtad por parte del Arsenal, y rememoró cuando en 2018 firmó una renovación a pesar de tener mejores ofertas en otros clubes.

Acabo de descubrir que la lealtad es muy difícil de conseguir hoy en día. Siempre he intentado ser positivo y pensar que quizás, tendría una opción para jugar. Por eso me he mantenido en silencio".