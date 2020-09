"Jamás iría a juicio contra el club de mi vida", así confirma Messi que se queda en el Barcelona

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Lionel Messi rompió el silencio y confirmó que se queda con el Barcelona esta temporada por un motivo importante para él: no desea, bajo ninguna circunstancia, llevar a los tribunales al club de su vida.

El jugador menciona que para él fue un año muy difícil que lo llevó a plantearse buscar nuevos horizontes y objetivos. Señaló que el resultado de la Champions ante el Bayer no fue la causa, ya que la decisión llevababa pensándola mucho tiempo.

"La Pulga" contó el drama que ha vivido su familia cuando les comunicó que quería salir del equipo. Y afirmó que "toda la familia lloró" en el momento que les informó su intención".

Lionel confirmó que seguirá en el Barcelona para cumplir el año que le queda de contrato ya que el presidente le dijo que la única manera de que se marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, y que luego había otra manera que era ir a juicio.

"Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio", enfatizó.