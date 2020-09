Messi se despide de Luis Suárez y deja recadito a directivos

Luego de varios días de especulaciones, Luis Suárez terminó su relación contractual con el Barcelona y tras su fallido fichaje con la Juventus, el charrúa firmó con el Atlético de Madrid.

La noticia molestó a Lionel Messi, quien subió una fotografía a su cuenta de instagram, a manera de despedida a uno de sus mejores amigos; sin embargo, aprovechó la ocasión para darle una "dormilona" a la directiva catalana, encabezada por su presidente Josep Maria Bartomeu.

Te merecías que te despidan como lo que sos (...) Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada".