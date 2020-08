¡Una más! Messi arruinaría la portada del PES 2021

Hace unos días, la desarrolladora asiática Konami, presentó la portada del videojuego PES 2021, mostrando a cuatro protagonistas, pero destacando especialmente dos de ellos: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.





A pesar de que ambos ya han sido imagen de otras versiones del Pro Evolution Soccer, e incluso del FIFA, nunca habían compartido portada juntos; habían aparecido junto a Neymar, Fernando Torres, e incluso Chicharito y hasta Marco Fabián, pero nunca juntos.

Marco Fabián junto a Messi fueron portada para la versión de CONCACAF de FIFA 16.





Alphonso Davies, canadiense del Bayern Munich, y el inglés Marcus Rashford del Manchester United, completaban el cuadro de "la portada perfecta" del PES 2021.





Sin embargo, tras anunciarse la intención de Messi por salir del Barcelona, el cuadro podría cambiar drásticamente, y a reserva del destino final del argentino, incluso podría desaparecer de ella.

Neymar compartió portada con CR7 cuando jugaba en Santos.





¿Cuál es el problema?





FIFA, desarrollado por EA Sports, cuenta con los permisos y licencias de las ligas más importantes del mundo, y en exclusiva tiene, por ejemplo, a la liga inglesa, española y mexicana; mientras que PES tiene registros limitados y, aunque es socio comercial de equipos como Barcelona, Arsenal, Manchester United, Bayern Múnich, y en exclusiva Juventus y próximamente AS Roma, no puede utilizar ni nombres ni uniformes de el resto de equipos españoles e ingleses, y no cuenta con la liga alemana.





Si Messi finalmente decide irse del Barça y recala en algún club cuyos permisos no tenga Konami, la imagen del argentino podría borrarse de la portada por problemas con los derechos.

Konami negocia los derechos de los equipos individualmente; colectivamente varias ligas prefieren a EA Sports





Todo indica que el destino de Lionel reside en el Manchester City, gracias a su relación profesional con Pep Guardiola y su amistad con Sergio Agüero, y aunque Inter, Arsenal y PSG (equipos que sí aparecen en PES) están en la contienda por quedarse con su ficha, es prácticamente un hecho que el equipo celeste será el nuevo reto del astro.





Konami, al no tener los derechos de imagen del City, podría modificar la portada poniéndole la camiseta de la selección de Argentina a Messi (cuya licencia sí maneja) o definitivamente borrarlo de ella, lo que supondría una decepción para los fanáticos del fútbol y los videojuegos.